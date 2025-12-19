Diego Campillo sufrió una fractura en el pie a finales de octubre, lesión que lo dejó automáticamente fuera de toda actividad futbolística durante el resto del Apertura 2025. En su momento, los diagnósticos más optimistas apuntaban a un posible regreso a finales de enero, aunque el escenario más realista siempre fue febrero. Aun así, el central rojiblanco fue convocado a la pretemporada en Barra de Navidad, algo que sorprendió a buena parte de la afición.

Ahora, Chivas parece haber dado una primera pista sobre el estado físico de Campillo, y aunque no se trata de buenas noticias, tampoco son completamente negativas. En un video publicado por el propio club, se puede observar que mientras la mayoría del plantel realiza ejercicios de carrera o trabajos con balón, el canterano rojiblanco se encuentra haciendo planchas, un ejercicio que no implica desplazamiento ni impacto.

Esto parece confirmar que Campillo todavía no está en condiciones de correr ni de golpear el balón, y mucho menos de disputar un partido. Todo indica que su regreso se daría hasta las Jornadas 4 o 5 del Clausura 2026, siempre y cuando no exista alguna complicación en su recuperación o el Cuerpo Técnico decida no arriesgarlo. La parte positiva es que el defensor está aprovechando la pretemporada para fortalecerse físicamente, por lo que no debería costarle retomar ritmo competitivo.

Si el proceso avanza conforme a lo esperado, Diego Campillo podría llegar como titular al Clásico Nacional ante América, correspondiente a la Jornada 6, que se disputará el próximo 14 de febrero. Por ahora, solo queda esperar que su recuperación se dé en tiempo y forma, que no se le fuerce a regresar antes de lo debido y que podamos verlo a su mejor nivel, pensando no solo en Chivas, sino también en el Mundial.

Diego Campillo también se perderá los partidos amistosos previos al Clausura 2026

Mientras tanto, Chivas volverá a la actividad el próximo 28 de diciembre cuando enfrente al Irapuato en un partido amistoso que será de gran utilidad para el equipo, al medirse a un club con un proyecto deportivo interesante y una afición que no deja de alentar los 90 minutos. Posteriormente, el Rebaño disputará la Copa Pacífica Centenario UdeG, encuentros que, de manera natural, también se perderá Diego Campillo.