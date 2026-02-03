El mercado de invierno ha sido, en términos generales, muy positivo para Chivas, con tres refuerzos que ya se han hecho sentir en la cancha y que han aportado directamente en los resultados, además de varias salidas de jugadores que no entraban en planes. Sin embargo, aún quedan dos casos pendientes que preocupan a la directiva, y el tiempo comienza a jugar en contra.

Alan Pulido y Erick Gutiérrez se han convertido en el gran dolor de cabeza del Guadalajara, principalmente por sus altos salarios, los cuales han complicado cualquier negociación. En el caso específico del delantero, su postura inflexible ha cerrado varias puertas, dificultando aún más su salida. El problema es que la fecha límite de registros en la Liga MX es el 9 de febrero, día en el que se definirá su futuro inmediato.

Alan Pulido y Erick Gutiérrez ya no tienen mucho tiempo para arreglar sus salidas.

Si ninguno de los dos logra salir antes del cierre de registros en México, la esperanza no estaría completamente perdida para el Rebaño. La MLS aún mantiene abierto su mercado por algunas semanas más, y de acuerdo con diversos reportes, tanto Pulido como Gutiérrez han sido observados por clubes de Estados Unidos, lo que podría abrir una última ventana de salida.

El escenario menos deseado para Chivas sería que ninguno de los dos abandone la institución. En ese caso, ambos jugadores permanecerían entrenando en Verde Valle a la espera de una posible oferta en el mercado de verano, aunque separados del Primer Equipo y trabajando con la Sub-21, prácticamente solo para mantener el ritmo físico y no perder condición.

Erick Gutiérrez está descartado por Gabriel Milito y no jugaría aunque se quede

En el caso de Alan Pulido, es un hecho que no entra en planes, no solo por su actitud, sino también por su bajo rendimiento. Sin embargo, la situación de Erick Gutiérrez genera más debate entre la afición, ya que hasta el torneo pasado mostraba un buen nivel futbolístico. Aun así, todo apunta a que la decisión de marginarlo es directamente de Gabriel Milito, por lo que el mediocampista no tendría minutos con Chivas incluso si no logran darle salida.