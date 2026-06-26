El ultimátum de la representante de Érick Gutiérrez que obligó a Chivas a escuchar al Toluca.

Érick Gutiérrez está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Toluca, luego de una serie de movimientos de última hora en los que su representante habría intervenido directamente para cambiar el rumbo de la negociación que ya tenía avanzada la directiva de Chivas con Santos Laguna.

De acuerdo con información del periodista David Medrano, la directiva del Club Deportivo Guadalajara ya tenía prácticamente cerrado el acuerdo para que el mediocampista mexicano se marchara con los “Guerreros”, al grado de que incluso el Rebaño Sagrado habría aceptado pagar una parte de su salario para facilitar la operación.

Sin embargo, el panorama dio un giro inesperado cuando la representante del futbolista notificó a Chivas que existía una oferta formal del Toluca y que la intención del propio “Guti” era jugar con los Diablos Rojos.

“La representante del futbolista le informó a la directiva de Chivas que ellos tenían una oferta del Toluca y que la intención del “Guti” era jugar para los choriceros o, de lo contrario, quedarse en Chivas cobrando igual que el torneo pasado, aunque no fuera tomado en cuenta; por ese motivo Chivas cedió y el futbolista irá al Toluca”.

Ante este escenario, la directiva del Club Deportivo Guadalajara habría decidido dar marcha atrás a la operación con Santos Laguna y aceptar la voluntad del futbolista, por lo que todo apunta a que Érick Gutiérrez continuará su carrera en el Toluca.

¿En qué equipos ha jugado Erick Gutiérrez?