La salida de Erick Gutiérrez al Toluca ya está prácticamente cerrada, liberando a la directiva de un sueldo muy alto que podría usarse para contratar refuerzos de cara al Apertura 2026. Sin embargo, aunque el mediocampista dejará un lugar disponible en la plantilla, la realidad es que Gabriel Milito ya no lo contemplaba dentro de sus planes deportivos, por lo que su baja no modifica la estructura con la que el Guadalajara ha trabajado durante toda la pretemporada.

De hecho, el Rebaño Sagrado ya realizó los movimientos que tenía contemplados para fortalecer al plantel rumbo al Apertura 2026. Las incorporaciones de Jordan Carrillo y Kevin Castañeda fueron pensadas para incrementar la competencia interna en el mediocampo y la zona ofensiva, por lo que el cuerpo técnico considera que cuenta con suficientes alternativas para afrontar el semestre.

Erick Gutiérrez se irá al Toluca.

La salida de Erick Gutiérrez tampoco representa un problema desde el punto de vista táctico, ya que el mediocampista pasó todo el Clausura 2026 sin minutos debido a que no entraba en los planes de Gabriel Milito. En consecuencia, su marcha no obliga al Guadalajara a buscar un reemplazo inmediato, pues el entrenador ya había encontrado otras opciones para cubrir esa posición.

Además, la directiva rojiblanca considera que el plantel quedó equilibrado tras las altas y bajas concretadas durante este mercado. Con la base del equipo intacta y los refuerzos ya incorporados a la pretemporada, la prioridad ahora pasa por terminar de poner a punto al grupo para llegar en las mejores condiciones al inicio del Apertura 2026.

Chivas ya cerró su plantel y solo habría refuerzos si algún jugador se va a Europa

Por el momento, el Guadalajara da por cerrada su plantilla para el Apertura 2026. La única situación que podría hacer cambiar de postura a la directiva sería la salida de alguno de los futbolistas convocados al Mundial hacia el futbol europeo. Solo en ese escenario específico, Chivas volvería al mercado para buscar un fichaje que pudiera cubrir la baja y mantener equilibrado el plantel de Gabriel Milito.