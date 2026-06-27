La novela sobre el futuro de Erick Gutiérrez finalmente estaría llegando a su desenlace. El mediocampista fue uno de los jugadores que quedó completamente borrado de Chivas durante todo el Clausura 2026, en medio de versiones que apuntaban a diferencias con Gabriel Milito, quien no habría quedado conforme con la actitud del futbolista. Ahora, tras pasar seis meses sin actividad oficial, todo indica que el sinaloense ya tiene definido cuál será su próximo destino.

Érick Gutiérrez se iría a Toluca.

En un principio, todo parecía encaminado para que Gutiérrez continuara su carrera con Santos Laguna. Sin embargo, cuando la negociación parecía prácticamente cerrada, Toluca irrumpió con una propuesta mucho más atractiva para el mediocampista, situación que retrasó el acuerdo durante algunos días y provocó que crecieran las dudas sobre si el traspaso terminaría por caerse.

Ahora, de acuerdo con el periodista César Luis Merlo, Toluca ya logró cerrar el fichaje de Erick Gutiérrez mediante un préstamo por un año. La diferencia estuvo en que los Diablos Rojos aceptaron cubrir el salario completo del futbolista, mientras que la propuesta de Santos contemplaba pagar únicamente una parte del sueldo, obligando a Chivas a absorber el resto del contrato durante la cesión.

Con este movimiento, Chivas continúa dando salida a los futbolistas que dejaron de entrar en los planes de Gabriel Milito. La operación de Erick Gutiérrez se suma a la rescisión de contrato de Alan Pulido, quien dejó de presentarse a entrenar con el equipo, por lo que el Guadalajara logra liberarse de dos de los salarios más elevados que tenía dentro de su plantilla.

¿Qué otras bajas podrían darse en los próximos días en Chivas?

Más allá de los jugadores que podrían emigrar al futbol europeo si llega una oferta importante, todavía hay varios elementos que no entran en los planes del cuerpo técnico. Los futbolistas que podrían convertirse en las próximas bajas del Guadalajara son Leonardo Sepúlveda, Eduardo García, Gilberto Sepúlveda y Miguel Tapias, quienes continúan definiendo su futuro de cara al Apertura 2026.