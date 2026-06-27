El entrenador argentino tendrá poco tiempo para encontrar soluciones a un problema que podría afectar el rendimiento de Chivas.

La participación de cinco futbolistas de Chivas con la Selección Mexicanaen el Mundial 2026 representa un motivo de orgullo para la institución, pero también podría convertirse en el primer gran problema para Gabriel Milito de cara al Torneo Apertura 2026.

El técnico argentino tendrá que afrontar un escenario complejo una vez que concluya la justa mundialista, ya que la convocatoria de Armando González, Raúl Rangel, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez y Luis Romo podría alterar significativamente la planeación deportiva del Rebaño Sagrado para el segundo semestre del año.

Uno de los principales factores que podrían preocupar en Verde Valle es el desgaste físico acumulado por los futbolistas. Y es que disputar una Copa del Mundo implica una alta exigencia tanto física como mental, sobre todo para aquellos jugadores que tengan una participación constante con el combinado nacional.

La carga de partidos, los viajes y la intensidad competitiva podrían provocar que varios de los elementos del Rebaño Sagrado regresen sin el tiempo adecuado para realizar una pretemporada completa bajo las órdenes de Gabriel Milito.

A ello se suma el riesgo latente de sufrir lesiones. Históricamente, los certámenes de selecciones suelen dejar secuelas físicas en varios futbolistas debido a la exigencia del calendario.

Gabriel Milito enfrentaría un gran problema.

La posibilidad de que alguno de los cinco convocados vuelva con molestias musculares o incluso con una lesión de mayor gravedad obligaría al cuerpo técnico del Club Deportivo Guadalajara a replantear su estrategia para el arranque del Torneo Apertura 2026.

¿Cuándo es el debut de Chivas en el Torneo Apertura 2026?

El Club Deportivo Guadalajara hará su debut en el Torneo Apertura 2026 el próximo sábado 18 de julio, cuando reciba a su rival en el Estadio Akron a las 19:07 horas, tiempo del centro de México. El encuentro podrá seguirse en exclusiva a través de Amazon Prime Video.