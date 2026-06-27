Guadalajara ha sido una de las grandes protagonistas del Mundial 2026 y, para muchos aficionados y medios internacionales, se consolidó como la mejor sede de la fase de grupos. Tanto el ambiente que se vivió en la ciudad como el espectacular estado del Estadio Akron dejaron una grata impresión en los cuatro encuentros disputados, convirtiendo a la casa de Chivas en uno de los inmuebles más elogiados del torneo.

Así luce el Estadio Guadalajara.

Luego de que concluyera el partido entre España y Uruguay, encuentro que marcó la despedida del Estadio Guadalajara del Mundial 2026, Amaury Vergara compartió un emotivo mensaje a través de su cuenta de Instagram. El dueño del Guadalajara expresó el enorme orgullo que sintió al ver cómo tanto la ciudad como el hogar del Rebaño Sagrado estuvieron a la altura del torneo más importante del futbol.

En su publicación, Amaury también dedicó un agradecimiento especial a todo el personal que trabaja en el Estadio Akron, reconociendo que su esfuerzo fue fundamental para que las instalaciones lucieran en condiciones impecables durante toda la competencia. Gracias a ese trabajo, miles de aficionados y visitantes pudieron disfrutar de una experiencia de primer nivel en cada uno de los partidos celebrados en Guadalajara.

Finalmente, Vergara recordó con emoción a su padre, Jorge Vergara, cuya visión hizo posible la construcción de un estadio con estándares mundialistas. También agradeció a todas las personas que le hicieron llegar mensajes recordando al exdirigente rojiblanco, destacando que el sueño de albergar una Copa del Mundo en la casa de Chivas terminó cumpliéndose de manera exitosa.

¿Qué partidos se jugaron en el Estadio Guadalajara durante el Mundial 2026?

El Estadio Guadalajara fue sede de cuatro partidos durante la fase de grupos del Mundial 2026, dejando grandes entradas y un ambiente espectacular en cada uno de ellos: