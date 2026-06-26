La prensa española quedó sorprendida con el inmueble del Club Deportivo Guadalajara previo al partido entre España y Uruguay.

El Estadio Guadalajara, casa del Club Deportivo Guadalajara, ha dejado maravillada a la prensa española, especialmente al programa deportivo El Chiringuito de Jugones, en la antesala del partido entre España y Uruguay.

Durante la cobertura previo al encuentro, los integrantes del programa dedicaron varios minutos a destacar la majestuosidad del inmueble de nuestras Chivas, resaltando no solo su arquitectura moderna, sino también el entorno natural que lo rodea.

La descripción que más llamó la atención fue la utilizada por el propio programa español: “Conocido como el Volcán Verde, el Estadio Guadalajara se levanta entre verdes praderas de césped, rodeado de fauna y vegetación”, una frase que rápidamente generó reacciones entre los aficionados mexicanos.

No obstante, la intención original de los arquitectos de la firma VFO nunca fue diseñar un estadio que asemejara a un volcán. Cabe mencionar que dicho inmueble se inauguró el 29 de julio del 2010, con un cotejo amistoso entre el Rebaño Sagrado y Manchester United.

¿A qué hora es el partido entre España y Uruguay?

El partido entre la Selección de España y Uruguay, correspondiente a la Jornada 3 de la Fase de Grupos, se celebrará a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por TUDN, Canal 5, ViX y Azteca Deportes.