La Selección Mexicana atraviesa uno de sus mejores momentos anímicos luego de firmar paso perfecto en la fase de grupos del Mundial 2026. Las tres victorias consecutivas han fortalecido la confianza del plantel, algo que se refleja claramente en cada entrenamiento. Aunque la prensa únicamente puede presenciar los ejercicios físicos y de integración, las cámaras han captado constantemente a los jugadores riendo, conviviendo y gastándose bromas entre ellos, algunas bastante pesadas.

Uno de los momentos más llamativos tuvo como protagonistas a Alexis Vega y Santiago Giménez. Todo comenzó cuando el delantero del AC Milan salió a entrenar descalzo y el exjugador de Chivas, entre risas, le pidió a los reporteros: “Graben a Santi”. Sin embargo, el Bebote no tardó en responderle la broma, pues comenzó a imitar la forma de caminar de Vega con la rodilla doblada, haciendo referencia a las constantes y delicadas lesiones que ha sufrido el hoy futbolista del Toluca a lo largo de su carrera.

La ocurrencia provocó de inmediato las risas y expresiones de sorpresa del resto del plantel. Aunque Alexis Vega también terminó sonriendo, por unos segundos se pudo percibir cierta incomodidad, ya que la broma fue directamente hacia uno de los temas más complicados de su trayectoria. Al final, no le quedó más remedio que aceptar el momento con humor, consciente de que él mismo había iniciado el intercambio de bromas.

Pero Vega no fue el único exjugador de Chivas que terminó siendo víctima del buen ambiente del vestidor. Orbelín Pineda también recibió un par de bromas por parte de sus compañeros, quienes primero le hicieron el tradicional “calzón chino” y posteriormente lo levantaron por los aires, imitando los festejos que muchos aficionados mexicanos han realizado tras las victorias del Tri durante esta Copa del Mundo.

Hasta la prensa mexicana se unió a las bromas con el plantel de la Selección Mexicana

El gran ambiente que rodea a la Selección Mexicana incluso alcanzó a los representantes de los medios de comunicación. Cuando los futbolistas pasaron cerca de la zona donde se encontraba la prensa, algunos gritaron en tono de broma “¡Un saludo para la prensa!”, seguido de varios silbidos simulando las tradicionales “mentadas de madre”. Lejos de molestarse, los periodistas respondieron con el mismo sentido del humor, pidiendo ahora “¡Un saludo para la Selección!” y contestando también con silbidos, provocando risas de ambos lados y dejando claro que el excelente ambiente alrededor del Tri también se vive fuera del terreno de juego.