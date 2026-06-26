Después de cuatro partidos, en los que registró arriba del 98 por ciento de su capacidad, la casa del Guadalajara culminó su presencia en la competencia.

La Copa del Mundo 2026 convirtió el sueño de Jorge Vergara en una realidad al utilizar al Estadio Akron para partidos de la máxima competencia del planeta; sin embargo, las puertas de la casa de las Chivas cerrarán de forma definitiva a esta competencia.

Con el término del partido entre Uruguay y España, la participación de Guadalajara como sede mundialista ha llegado a su fin con muchas emociones que se quedarán en la memoria de la Perla de Occidente y en todos los aficionados.

Por si fuera poco, albergó un partido de la Selección Mexicana en territorio tapatío por primera ocasión en la historia, en donde la fiesta fue completa gracias al triunfo del Tricolor con gol de Luis Romo y el atajadón del Tala Rangel.

¿Cuáles partidos albergó el Estadio Akron en la Copa del Mundo?

La casa del Club Deportivo Guadalajara albergó los partidos número 2 de la Copa del Mundo que fue entre Corea del Sur contra Chequia, el número 28 entre México y Corea del Sur, el número 48 entre Colombia contra la República del Congo y el número 66 entre Uruguay y España.

Corea del Sur 2-1 Chequia

México 1-0 Corea del Sur

Colombia 1-0 República del Congo

Uruguay vs. España

¿Cuántos aficionados acudieron a los partidos del Mundial 2026 en el Estadio Akron?

Tomando en cuenta de que el Estadio Akron tiene una capacidad, según la FIFA, de 45 mil 664 aficionados, en donde en todos los compromisos superó el 98 por ciento de su aforo, confirmando que Guadalajara es una plaza totalmente futbolera.