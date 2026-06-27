El elemento que fue parte de las Súper Chivas está ilusionado con el trabajo de Javier Aguirre y el plantel Tricolor, por lo que destacó que se hizo un mejor papel que varias potencias.

La Selección Mexicana está registrando una participación histórica en la Copa del Mundo 2026 al terminar la fase de grupos con paso perfecto, situación que está ilusionando a aficionados y hasta a exjugadores como Camilo Romero.

El exfutbolista de las Súper Chivas, está complacido con la forma en que está jugando el Tricolor, priorizando la inteligencia, por lo que considera que debe de considerarse a México como contendiente al título del Mundial, en donde destacó que se ha hecho un mejor papel que varias potencias.

“Me convence porque en los Mundiales hay que ganar y México está siendo muy inteligente, no han recibido gol, han ganado los tres partidos y eso nos da orgullo.

“Sí. Hay que creérsela y poner a México como candidato. Creo que fue el que hizo mejor primera ronda, arriba de Alemania, Portugal, Brasil o España. Hay que creerla de que México tiene buen plantel para hacernos soñar”, declaró el exlateral rojiblanco.

Camilo Romero expresa su respeto por Javier Aguirre y plantilla de México

“Un equipazo, un equipo que está muy bien conformado y tienen mucha confianza en ellos mismos y creo que toda la afición la tenemos que seguir apoyando para que sigan haciendo este Mundial que lo están haciendo muy bien.

“Mis respetos para todos los jugadores, para Javier Aguirre y todo el cuerpo técnico. Han hecho algo importante que nos ha hecho felices y esperemos que nos sigan haciendo felices”, concluyó