Chivas se enfrenta al Seattle Sounders en su tercer partido de la Leagues Cup 2026, un encuentro en el que el Guadalajara buscará despedirse con la frente en alto después de quedar matemáticamente eliminado del torneo. Aunque el resultado ya no tendrá consecuencias para sus aspiraciones en la competencia, el Rebaño Sagrado intentará cerrar su participación con una victoria que le permita recuperar confianza antes de regresar a la Liga MX.

Gabriel Milito ha declarado en todo momento que Chivas se toma muy en serio cada partido y cada competencia, por lo que, incluso sin posibilidades de avanzar a la siguiente ronda, el estratega rojiblanco apunta a presentar un 11 competitivo. Además de buscar el triunfo, el cuerpo técnico aprovechará el compromiso para seguir afinando detalles y darle minutos a jugadores que han tenido poca participación durante el inicio de la temporada.

Chivas enfrenta a Seattle Sounders por la Leagues Cup.

El entrenador confirmó dos bajas para este encuentro, ambas en la línea de centrales: José Castillo y Daniel Aguirre no estarán disponibles ante el conjunto de Seattle. Esto abriría la puerta para que Diego Campillo y Miguel Gómez puedan aparecer de inicio. Además, Omar Govea se encuentra en duda debido a molestias en el tobillo, por lo que su participación será evaluada a lo largo del día antes de tomar una decisión definitiva.

La prioridad de Chivas en este momento es llegar en las mejores condiciones deportivas y futbolísticas al partido contra Santos Laguna, con el que retomará su actividad en la Liga MX. Por ello, el encuentro ante Seattle puede funcionar prácticamente como una pretemporada competitiva, en la que el objetivo será encontrar la mejor versión individual y colectiva del equipo, más allá de lo que pueda ocurrir con el resultado.

Posible alineación de Chivas ante Seattle Sounders

Raúl Rangel

Richard Ledezma

Diego Campillo

Luis Romo

Miguel Gómez

Bryan González

Brian Gutiérrez

Fernando González

Roberto Alvarado

Jordan Carrillo

Armando González

DT: Gabriel Milito

Posible alineación de Seattle Sounders vs Chivas