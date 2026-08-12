Chivas se enfrenta esta noche al Seattle Sounders en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026, en un partido en el que el Guadalajara buscará dar la mejor cara posible y despedirse del torneo con un triunfo. Aunque el resultado ya no cambiará su situación en la competencia, el Rebaño Sagrado intentará aprovechar el encuentro para recuperar confianza, pensando principalmente en el regreso de la Liga MX este fin de semana.

Y es que, recordando que el formato de la Leagues Cup divide a los equipos de la Liga MX y la MLS en sus respectivas Tablas Generales, con los cuatro mejores de cada una avanzando a la siguiente ronda, Chivas ya está eliminado matemáticamente del torneo. Por lo tanto, ni siquiera una goleada ante Seattle Sounders sería suficiente para que el Guadalajara pueda meterse a los Cuartos de Final.

Eso no significa que Chivas vaya a restarle importancia al compromiso. Gabriel Milito ha dejado en claro que en el Guadalajara cada partido se afronta como una final, con máxima seriedad e intensidad independientemente de las circunstancias. Por ello, el resultado ante Seattle Sounders tendrá consecuencias principalmente en el aspecto psicológico y deportivo, pues una victoria podría ayudar al equipo a recuperar confianza antes de regresar a la Liga MX.

Chivas necesita ganar para empezar a cambiar la mentalidad del equipo

Aunque tanto los jugadores como el cuerpo técnico han dejado en claro que confían en el proceso y en el buen funcionamiento del equipo, es imposible ignorar el sentimiento negativo provocado por los resultados conseguidos durante el semestre. Chivas apenas suma una victoria en cinco partidos y solamente ha conseguido marcar tres goles, por lo que un triunfo ante Seattle Sounders serviría para comenzar a quitarse de encima esa cada vez más pesada losa y recuperar confianza de cara a lo que viene.

Gabriel Milito buscará darle minutos a jugadores que no han tenido oportunidades y buscará variantes

El encuentro también representa una oportunidad para que Gabriel Milito les dé minutos a jugadores que no han podido tener demasiada actividad durante el semestre. Elementos como Luis Rey, Miguel Gómez, Miguel Tapias y Jonathan Pérez podrían recibir una oportunidad, mientras que también existe expectativa por ver en acción a Hugo Camberos, Santiago Sandoval y Samir Inda, quienes recientemente se reincorporaron al Guadalajara después de su participación con la Selección Mexicana Sub-20.

Asimismo, el estratega rojiblanco podría aprovechar para darle descanso a algunos de los jugadores que prácticamente han disputado todos los partidos de principio a fin. Raúl Rangel, Roberto Alvarado, Luis Romo y Fernando González son algunos de los elementos que podrían tener menos minutos, pensando en que lleguen al 100 por ciento al compromiso contra Santos Laguna del próximo domingo, cuando Chivas retomará su camino en la Liga MX.