El español formaba parte del proyecto opositor encabezado por Enrique Riquelme, pero la contundente victoria de Florentino Pérez frustró su regreso a la institución donde se convirtió en leyenda.

Fernando Hierro estuvo muy cerca de protagonizar un inesperado regreso al Real Madrid. El exdirector deportivo de Chivas formaba parte de la candidatura encabezada por Enrique Riquelme para las elecciones presidenciales del conjunto merengue, un proyecto que buscaba poner fin a más de dos décadas de dominio de Florentino Pérez. Sin embargo, los socios madridistas optaron por la continuidad y dejaron al español sin la posibilidad de volver a la institución donde hizo historia como jugador.

Durante la campaña electoral, Riquelme reunió a varias figuras emblemáticas del madridismo. Entre ellas aparecían Fernando Hierro, Raúl González e Iker Casillas, quienes tendrían distintos roles dentro de la estructura deportiva y administrativa del club en caso de victoria. En el caso de Hierro, estaba previsto que asumiera responsabilidades relacionadas con el desarrollo del talento y la cantera madridista.

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Sin embargo, las urnas fueron contundentes. Florentino Pérez fue reelegido presidente del Real Madrid con el 65% de los votos, imponiéndose claramente a Enrique Riquelme, que obtuvo el 35% del respaldo de los socios. El resultado permitirá que Florentino continúe al frente del club hasta 2030, prolongando una de las gestiones más exitosas en la historia de la institución.

La noticia también despertó interés entre los aficionados de Chivas, ya que Hierro dejó una huella importante en Guadalajara. Durante su gestión como director deportivo impulsó cambios estructurales en el área deportiva llegó hasta la final del Clausura 2023. Sin embargo, su salida no estuvo exenta de polémica, ya que abandonó el proyecto rojiblanco para incorporarse al Al-Nassr de Arabia Saudita cuando el torneo mexicano todavía estaba en marcha.

Fernando Hierro viene de ser campeón con Al-Nassr tras ser campeón con Chivas

Mientras tanto, Hierro continúa ligado al Al-Nassr, donde ha vivido meses de presión tras una temporada irregular y diversos movimientos internos dentro del club. El exdirectivo de Chivas también tuvo un papel importante en las negociaciones para asegurar la continuidad de Cristiano Ronaldo, una de las prioridades de la institución saudí. Por ahora seguirá formando parte de ese proyecto, mientras su regreso al Real Madrid deberá esperar tras la derrota de la candidatura que lo impulsaba.