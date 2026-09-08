Armando González se despachó con un doblete y una asistencia para Olympiacos. Tras el partido, reaccionó sobre lo que le dijo su entrenador.

Armando González llevó adelante un enorme partido en Olympiacos debido a que anotó un doblete y brindó una asistencia por la Copa de Grecia. Luego del encuentro, Hormiga habló con Villa Villa, a quien le señaló que el entrenador, José Luis Mendilibar, le dijo que deben seguir trabajando porque él finaliza las jugadas y no es como Lionel Messi que puede sacarse de encima a varios jugadores.

Una de las grandes dudas que comenzaba a surgir era en relación al exjugador del Guadalajara era si podría reemplazar de la mejor manera a El Kaabi. El marroquí se lesionó gravemente ante Volos en la Superliga de Grecia, por lo que el futbolista de Verde Valle pasaría a ser titular en el cuadro helénico.

Esta noche en Europa, Armando González no solo jugó de inicio, sino que también se despachó con un doblete ante Volos por la Copa de Grecia. Tras el encuentro de local, Hormiga habló con Villa Villa y reveló qué le dijo el técnico de Olympiacos.

Armando González anotó un doblete para Olympiacos. (Foto: IMAGO7)

“Pues que sigamos trabajando igual, de la misma manera y que lo importante, te digo, lo importante es que gane el equipo. Eso creo que es lo primordial. Al final, los goles que meto o algo es por el equipo, al final, porque yo no soy Messi para quitarme a todos. A mí me ponen centros, mi trabajo es meterla. Gracias a Dios hoy se dio y lo importante es que ganemos”, declaró el atacante a Azteca Deportes.

A su vez, envió un mensaje a la afición por el cariño que está recibiendo. “Muy contento de que tantos mexicanos me den tanto cariño y estén atentos. Eso me da mucha felicidad. Significa que estoy haciendo las cosas bien porque la gente está al pendiente de mí y yo solo quiero darles una felicidad, poner el nombre de México en alto”, cerró.

Imagen generada por CHTGPT.

¿Cómo marcha Armando González en la tabla de goleo de la Copa de Grecia?

Con el doblete ante Volos, Armando González suma tres dianas en la Copa de Grecia y es líder en la tabla de goleo según las estadísticas proporcionadas por FotMob. Detrás de Hormiga se encuentran con dos goles el argentino Agustín Urzi, el costarricense Kenneth Vargas, y los griegos Dimitrios Theodoris, Petros Kaloutsikidis, Sotiris Tsiloulis y Konstantinos Papageorgiou.

¿Cuándo volverá a jugar Armando González con Olympiacos?

El próximo juego de Armando González junto a Olympiacos será ante OFI Creta por la jornada 3 de la Superliga de Grecia. El juego está pactado para que se lleve adelante el siguiente sábado 12 de septiembre a las 08:00 del Centro de México.