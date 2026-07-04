A horas del partido más importante del TRI en el Mundial 2026, Chivas aprovechó el gran momento de Roberto Alvarado para bromear.

A pocas horas del trascendental enfrentamiento entre la Selección Mexicana e Inglaterra en los Octavos de Final de la Copa del Mundo 2026, Chivas volvió a demostrar el buen humor que caracteriza sus redes sociales al publicar una divertida imagen de Roberto “Piojo” Alvarado vestido como “Blancanieves”.

La publicación fue acompañada por un mensaje que rápidamente se hizo viral: “Imagínate ser parte del Cuerpo Técnico de Inglaterra y cuando investigues sobre el jugador mexicano con más asistencias te salga esto”.

La frase hizo referencia al gran momento que atraviesa el futbolista rojiblanco con el TRI, donde se ha consolidado como uno de los elementos más importantes en el esquema de Javier Aguirre.

Cabe mencionar que la publicación acumuló miles de interacciones en cuestión de minutos, confirmando una vez más el impacto mediático del atacante mexicano.

¿Cuándo es el partido de México vs. Inglaterra?

Destacar que el partido de la Selección Mexicana ante Inglaterra, correspondiente a los Octavos de Final del Mundial 2026, se llevará a cabo este domingo 5 de julio en la cancha del Estadio Ciudad de Mexico, a las 18:00 horas, tiempo del centro de nuestro país, mismo que será transmitido por Canal 5, TUDN, ViX y Azteca Deportes.