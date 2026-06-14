La llegada de Jordan Carrillo ha sido una de las grandes noticias del mercado de fichajes para Chivas. El mediapunta mexicano se convirtió en uno de los refuerzos estelares del proyecto encabezado por Gabriel Milito después de una temporada en la que logró consolidarse como una de las figuras de la Liga MX. Sin embargo, en las últimas horas salió a la luz un detalle de la operación que hasta ahora no se conocía públicamente.

Fue el periodista David Medrano quien reveló que Santos Laguna conservará el 30% de los derechos económicos del futbolista. Esto significa que Guadalajara adquirió el 70% de la ficha de Jordan Carrillo a cambio de aproximadamente 5.5 millones de dólares, mientras que el conjunto lagunero mantendrá una participación importante pensando en una futura transferencia.

La información ayuda a entender cómo se cerró una negociación que parecía compleja desde el inicio. Santos pretendía una valoración cercana a los 8 millones de dólares por el jugador, una cifra que complicaba la operación para los equipos interesados. Ante ese escenario, Chivas habría optado por adquirir un porcentaje menor de la carta para hacer viable el fichaje sin alcanzar el monto total que buscaba el club de Torreón.

De acuerdo con los reportes, Pumas también intentó quedarse con el futbolista y presentó una propuesta cercana a los 5 millones de dólares. Sin embargo, la oferta universitaria contemplaba una estructura diferente y no terminó satisfaciendo las pretensiones de Santos Laguna. Cuando los auriazules recibieron una respuesta definitiva, esta fue para informarles que Jordan Carrillo ya había sido vendido al Guadalajara.

Una operación comandada por Alejandro Manzo

La operación también refleja la rapidez con la que trabajó la directiva rojiblanca encabezada por Alejandro Manzo. Chivas logró adelantarse a otros interesados para asegurar a uno de los jugadores mexicanos con mayor proyección ofensiva del campeonato. Ahora, mientras el futbolista se prepara para reportar este lunes en Verde Valle junto al resto del plantel, también queda claro que Santos Laguna seguirá muy atento a su evolución, pues conservará un 30% de una eventual venta futura.