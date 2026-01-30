Cruz Medina es el más reciente fichaje del Tapatío, un mediocampista joven y prometedor que apunta a convertirse en una opción para el Primer Equipo más pronto que tarde. Sin embargo, dentro del club tienen claro que el proceso debe ser gradual, y el primer objetivo para el jugador es empezar a sumar minutos en la Liga Expansión.

En ese sentido, todo indica que ese primer paso podría darse este mismo viernes, cuando el Tapatío reciba a los Leones Negros de la UdeG en la Jornada 4 del torneo. Medina ya quedó registrado ante la Liga y fue incluido en la convocatoria, por lo que su debut dependerá únicamente de la decisión del técnico Pepe Meléndez.

Cruz Medina ya está listo para debutar en el Tapatío.

El fichaje de Cruz Medina se confirmó desde el pasado 21 de enero, pero fue hasta esta semana que su registro quedó completamente habilitado. Además, el mediocampista ya pudo entrenar con el resto del plantel, un paso clave para adaptarse no solo a la idea de Meléndez, sino también a la filosofía del club, que busca mantener una misma propuesta táctica en todas sus divisiones.

El Tapatío, por su parte, ha tenido un arranque de torneo aceptable, con un triunfo, un empate y una derrota en sus primeros tres partidos. Actualmente se ubica en el octavo lugar de la tabla general, aunque al tratarse de apenas el inicio del certamen, está a solo tres puntos del líder, Tepatitlán, por lo que el margen para meterse a la pelea por la Liguilla sigue siendo amplio.

¿Cuándo y a qué hora juega el Tapatío contra los Leones Negros en la Liga Expansión?

El Tapatío recibirá a los Leones Negros este viernes 30 de enero a las 17:00 horas en el Estadio Gregorio Tepa Gómez, partido que marcará el inicio de la Jornada 4 de la Liga Expansión. Será un duelo para seguir de cerca no solo por el posible debut de Cruz Medina, sino también por la participación de otros canteranos como Samir Inda, Vladimir Moragrega y Sergio Aguayo.