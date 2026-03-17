Este miércoles Chivas volverá a tener acción en la Liga MX cuando enfrente a León por el pendiente del Clausura 2026. En medio de este contexto, el Guadalajara no solo sufre por la suspensión de Richard Ledezma, sino que además sabe que es muy probable que Omar Govea se pierda el duelo contra Rayadas de Monterrey porque acumula cuatro amonestaciones.

No hay dudas que en el mediocampo rojiblanco el futbolista nacido en San Luis de Potosí se convirtió en pieza clave en el armado de Gabriel Milito. Es más, se nota que el Rebaño Sagrado sufre cuando no está porque al no tener a Luis Romo pierde la posibilidad de tener una salida limpia desde el fondo.

En medio de este contexto, Chivas vuelve a tener acción mañana ante León por el pendiente de la jornada 9 del Clausura 2026. Ante la Fiera el Guadalajara no solo no podrá contar con Richard Ledezma, sino que también pone está la posibilidad de perder a Omar Govea para el duelo contra Rayados de Monterrey por la jornada 12.

Omar Govea podría perder el partido ante Rayados de Monterrey. (Foto: IMAGO7)

La gran pregunta que surge es si el Guadalajara está dispuesto a perderlo ante la Pandilla de Nuevo León o si arraiga a perderlo ante Pumas, el partido más importante que le resta por disputar al Rebaño Sagrado en la fase regular de cara a la Liguilla.

¿A qué hora se juega Chivas vs. León?

El partido entre Chivas y León por el pendiente de la jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX se disputará mañana en el Estadio Akron a las 20:07 del Centro de México. El duelo se podrá ver por Amazon Prime en territorio mexicano, mientras que en Estados Unidos por Telemundo.