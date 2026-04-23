Chivas no pudo pasar del empate ante Necaxa en el Estadio Victoria y el próximo sábado recibe a Tijuana por la jornada 17 del Clausura 2026. De cara al partido en el Estadio Akron, conoce los cinco descartados para recibir a Xolos y las dos dudas que tiene Gabriel Milito para tener en cuenta en el cierre de la fase regular.

El Rebaño Sagrado ayer tuvo la oportunidad de asegurarse ser superlíder, pero no pudo pasar de la igualdad contra los Rayos y aprovechar la derrota de Pachuca ante la Jauría. Sin embargo, el conjunto rojiblanco sabe que finalizará segundo debido a que tiene cinco puntos de diferencia de los Tuzos.

En medio de este contexto, Chivas ya se prepara para enfrentar a Tijuana por la jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX. Para el partido en el Estadio Akron Gabriel Milito tiene dos dudas debido a que Omar Govea y Ángel Sepúlveda no son convocados desde la derrota ante Tigres y los tienen entre algodones para que no se resientan para que compitan en la Liguilla.

Gabriel Milito no podrá tener en cuenta a Luis Romo y José Castillo. (Foto: IMAGO7)

Por otro lado, para recibir a Xolos es un hecho que el entrenador argentino no tendrá en cuenta a cinco jugadores. José Castillo por una lesión muscular, Luis Romo por suspensión tras la quinta amarilla, Eduardo García y Leonardo Sepúlveda por nivel futbolístico, y Érick Gutiérrez por problemas con el entrenador.

¿A qué hora se juega Chivas vs. Tijuana?

El partido entre Chivas y Tijuana se llevará adelante el próximo sábado en el Estadio Akron a las 19:07 del Centro de México. El partido en territorio nacional se podrá ver solamente por Amazon Prime, mientras que en Estados Unidos por Telemundo.