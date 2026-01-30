Ignacio Ayaso, ex ayudante de campo de Matías Almeyda durante su etapa más exitosa en Chivas, iniciará una nueva etapa en su carrera como entrenador principal tras ser confirmado como nuevo DT de Plaza Colonia, en Uruguay. Será la primera experiencia de Ayaso al frente de un equipo profesional, luego de varios años de trabajo como asistente en distintos proyectos del fútbol sudamericano.

Ayaso integró el cuerpo técnico de Almeyda en Guadalajara entre 2015 y 2018, período en el que Chivas conquistó cinco títulos y recuperó protagonismo a nivel continental. Desde un rol cercano al entrenador argentino, fue parte de un proceso marcado por la construcción de identidad, la gestión de grupo y la convivencia diaria en un club de enorme exigencia institucional y mediática.

Tras su salida del ciclo Almeyda, Ayaso continuó su carrera como entrenador asistente en distintos equipos, acumulando experiencia en contextos variados. En 2019 trabajó junto a Hernán Crespo en Banfield y, más tarde, integró el cuerpo técnico de Martín Palermo en Curicó Unido, Aldosivi y Platense, acompañándolo en varios procesos consecutivos en el fútbol argentino y chileno.

Su recorrido más reciente lo encontró en Olimpia de Paraguay, donde también fue ayudante de Martín Palermo y formó parte de un proyecto en un grande sudamericano. A lo largo de esos años, Ayaso fue consolidando un perfil propio, ligado al trabajo táctico, el análisis y la gestión cotidiana del plantel, siempre desde un segundo plano pero con continuidad en el alto nivel.

Ahora, en Plaza Colonia, Ayaso afrontará el desafío de liderar por primera vez un equipo como entrenador principal. Su llegada al club uruguayo representa el inicio de una nueva etapa profesional, respaldada por una trayectoria extensa como asistente y por la experiencia adquirida en cuerpos técnicos que compitieron en ligas y contextos exigentes del fútbol sudamericano.