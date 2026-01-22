Brian Gutiérrez tuvo su estreno absoluto con la Selección Mexicana luego de haber superado por 1-0 a Panamá en el Estadio Rommel Fernández. Tras estrenarse con el Tri el mediocampista del Guadalajara le dio un guiño al conjunto rojiblanco al confesar por qué decidió llegar al Rebaño Sagrado sobre el América.

Sin duda unas de las joyas del mercado de pases de invierno se la terminó quedando el conjunto de la Perla Tapatía. Especialmente porque no solo era buscado por el conjunto rojiblanco, sino que también por Rayados de Monterrey y las Águilas.

Esta noche, la Selección Mexicana se quedó con una victoria por 1-0 ante Panamá en amistoso de preparación para el Mundial 2026. En el Estadio Rommel Fernández, Brian Gutiérrez tuvo su debut con el Tri tras recibir el one time switch de la FIFA.

Brian Gutiérrez tuvo su debut absoluto con la Selección Mexicana.

Tras el partido, el mediocampista del Guadalajara lanzó un golpe bajo contra América al señalar por qué eligió jugar en el Rebaño Sagrado. “Jugar con Chivas fue mi decisión ahí porque son puros mexicanos. Cuando yo estaba con Chivas yo estaba 100% con México”, comentó. Y agregó: “Lo que representa a Chivas es 100% mexicano y tienes que ser mexicano para jugar con las Chivas”.

Javier Aguirre muy contento por Brian Gutiérrez

Previo al partido de México ante Panamá, Javier Aguirre dio de qué hablar en Azteca Deportes al hablar de Brian Gutiérrez. “La posición de Gutiérrez es muy interesante porque lo ponemos de fuera hacia adentro. En Chivas está jugando de doble pivote, en Chicago jugaba de media punta y hoy lo ponemos desde fuera de abierto. Este de izquierdo con pierna cambiada. Lo hizo muy bien en los entrenamientos y me sorprendió gratamente”, reveló el Vasco en diálogos con David Medrano.