En el Estadio Rommel Fernández, México empató sin goles ante Panamá en amistoso internacional de cara al Mundial 2026. Con seis jugadores de Chivas como titulares, Brian Gutiérrez se destacó en el primer tiempo, mientras que Richard Ledezma y Bryan González cumplieron con el Tri.

Javier Aguirre decidió llevar adelante un amistoso de cara al cita mundialista para saber qué jugadores soportan la presión de jugar de visitante y ver qué jugadores pueden ser tenidos en cuenta para la lista definitiva. En los 90 minutos el rival presionó al seleccionado nacional y ninguno de los jugadores se destacó.

En el primer tiempo faltó que la Selección Mexicana tuviera la playera de Chivas porque fueron seis los jugadores titulares del Rebaño Sagrado ya que fueron de inicio Raúl Rangel, Richard Ledezma, Bryan González, Roberto Alvarado, Luis Romo y Brian Gutiérrez. Este último fue el más destacado la primera mitad debido a que se asoció bien y remató a portería con un tiro libre que pasó cerca.

México jugó con seis jugadores de Chivas como titulares. (Foto: IMAGO7)

En la segunda mitad, con Armando González en el equipo, el Cotorro se asoció como en el Guadalajara con Ledezma debido a que apareció tras un centro pasado. Por otro lado, Hormiga tuvo el 1-0 con un brutal cabezazo, pero el portero panameño la envió al tiro de esquina. Sin embargo, sobre el final Jesús Gallardo centró y Charly Rodríguez anotó el 1-0.

A pesar de la victoria, lamentablemente la Selección Mexicana dejó las mismas dudas con o sin jugadores de Chivas en la convocatoria. Cabe destacar que el próximo domingo el Tri viaja a Sudamérica para enfrentar a Bolivia en Santa Cruz de la Sierra.

Jugadas de peligro de México