Se acerca la definición de la fase regular del Apertura 2024 y las Chivas de Guadalajara necesitan casi de un milagro para meterse en la Liguilla de manera directa. El Rebaño enfrentará este sábado al Atlético San Luis, a sabiendas de que necesita ganar y además, esperar otros resultados para poder evitarse el Play-In.

No obstante, al margen de esta definición, han sido horas de varias novedades para el Rebaño Sagrado. Y es que Jesús Sánchez, icónico futbolista de la institución, anunció que se retirará al término del certamen luego de una gran trayectoria como rojiblanco; pero además, jugó el Tapatío y hay información respecto a los futuros de Víctor Guzmán y Pavel Pérez.

El adiós a un símbolo: Chapo Sánchez anunció su retiro

Jesús Sánchez jugó toda su carrera en el Rebaño (Imago7)

Luego de 14 años en la institución, Jesús Sánchez anunció su adiós al futbol profesional. El Chapo no seguirá luego del Apertura 2024 y en redes sociales hubo muchos agradecimientos por su profesionalismo; hasta un jugador del América se rindió ante el futbolista rojiblanco. “Me siento privilegiado de estar en ese selecto grupo que tiene jugadores con mucha historia, me faltarían palabras para describir lo que se siente haber levantado la copa aquí con este club”, dijo el propio Sánchez en su mensaje de despedida.

Chivas aún no define el futuro de Víctor Guzmán

El Pocho ha perdido protagonismo, pero no es un hecho que vaya a salir en este mercado (Imago7)

Aunque mucho se ha hablado acerca de una posible salida de Víctor Guzmán, lo cierto es que la directiva rojiblanca por ahora no tiene una decisión tomada. Según explicó Rodrigo Camacho, lo primordial en este caso será esperar que se designe a un nuevo entrenador para que sea este defina si el Pocho le será o no útil. Esto descarta de momento los rumores sobre un posible intercambio con Canelo Angulo, futbolista del Toluca que ya tuvo un paso por el Rebaño.

Tapatío igualó 1-1 y define en el Akron

Por la Ida de los cuartos de final del Apertura 2024, Tapatío igualó por 1-1 en su visita al Tepatitlán. Hugo Camberos marcó el gol del Filial, mientras que el zaguero Uziel García se fue expulsado y será una baja sensible de cara al duelo de vuelta, el cual tendrá lugar el próximo domingo. Los dirigidos por Pepe Meléndez cuentan con ventaja deportiva al haber terminado en el segundo lugar de la clasificación.

Cruz Azul seguiría a Pavel Pérez

Pavel Pérez en un duelo frente a Cruz Azul, equipo que le sigue los pasos (Imago7)

De acuerdo a información del periodista Jesús Hernández, en Cruz Azul, el equipo más en forma de la Liga MX, todavía síguen tras los pasos de Pavel Pérez, futbolista que hoy en día no tiene tanto lugar en el Rebaño. La Máquina ya buscó a la Chata en el último mercado, aunque allí fue Fernando Gago quien se opuso a dejar marchar al extremo rojiblanco. ¿Será esta vez?