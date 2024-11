El Rebaño se juega este sábado el pase a la Liguilla. Además de vencer a San Luis, deberá esperar otros resultados. Vuelve Chicharito, pero no el Piojo Alvarado; ¿Interesa Héctor Herrera al Rebaño?

Noticias de Chivas HOY 9 de noviembre: Héctor Herrera, Roberto Alvarado, Chicharito y convocados vs. San Luis

Este sábado, las Chivas de Guadalajara se juegan la clasificación directa para la Liguilla del Apertura 2024. El Rebaño Sagrado recibe a Atlético San Luis por la Jornada 17 de la Liga MX, donde deberá ganar pero también esperar otros resultados para saber si logrará o no evitar el Play-In.

El panorama luce complicado para los dirigidos por Arturo Ortega, ya que no dependen de sí mismos. Además, el primer resultado que podía ayudarle no se dio, pues Pumas derrotó 1-0 a Mazatlán y de esta manera se escapó fuera del alcance rojiblanco.

Convocados vs. San Luis: ¡Regresa Chicharito!

Arturo Ortega confirmó la nómina de jugadores que estarán integrarán la convocatoria de Chivas para recibir a San Luis. La gran novedad es el regreso de Chicharito Hernández, quien no juega desde el 19 de septiembre, cuando ingresó en los minutos finales del partido ante León y se resintió de su lesión. Varios aficionados no reaccionaron bien a la vuelta del delantero, quien no registra goles en el presente certamen pero buscará aportar en la Liguilla.

Chicharito reaparece en la convocatoria de Chivas (Imago7)

Los que todavía no regresan de sus respectivas lesiones son Gilberto Sepúlveda, Antonio Briseño, Roberto Alvarado y por supuesto Luis Olivas, quien se perderá lo que resta del certamen. Asimismo, por decisión técnica, Ortega no convocó a Daniel Aguirre, Fidel Barajas ni Ariel Castro.

Porteros: Raúl Rangel y Oscar Whalley.

Defensas: Alan Mozo, Gilberto Chiquete, Jesús Sánchez, José Castillo, Luis Rey y Mateo Chávez.

Mediocampistas: Víctor Guzmán, Fernando Beltrán, Rubén González, Erick Gutiérrez, Omar Govea y Carlos Cisneros.

Atacantes: Pável Pérez, Isaac Brizuela, Armando González, Javier Hernández, Cade Cowell, Yael Padilla y Teun Wilke

¿Cuándo regresa el Piojo Alvarado de su lesión?

El Piojo continúa con su recuperación (Imago7)

El Rebaño afrontará la última jornada de la fase regular sin la presencia de una de sus grandes figuras, como lo es Roberto Alvarado. El Piojo aún no está listo y según el periodista José María Garrido, regresaría para el Play-In en caso de que Chivas no logre el boleto directo para la Liguilla. Si se da el milagro y los rojiblancos acaban entre los primeros seis lugares, el hábil zurdo de 26 años podría tener una semana más para ponerse a punto.

¿Qué resultados necesita Chivas para clasificar directo a Liguilla?

Además de derrotar a San Luis, el Rebaño necesitará que se den al menos dos de los siguientes tres resultados:

Que no gane América

Que no gane Tijuana

Que pierda Monterrey

Héctor Herrera acabó contrato en la MLS: ¿Fichaje gratis de Chivas?

A esta altura parece claro que Chivas necesita reforzar su plantilla. Es por eso que la finalización del contrato de Héctor Herrera con el Houston Dynamo de la MLS despertó cierta repercusión entre los aficionados. Tiempo atrás, en la era de Jorge Vergara, se dijo que el Rebaño buscó al mediocampista de larga trayectoria en la Selección Mexicana, más precisamente cuando este jugaba en Europa.

Héctor Herrera quedó en libertad de acción: ¿Le interesará al Rebaño? (Imago7)

Incluso el futbolista habría sido ofrecido en julio de 2023, cuando no encajó con el perfil que buscaba Fernando Hierro para su proyecto. Ahora no está claro si HH podría interesar al Rebaño, aunque la necesidad de reforzar el mediocampo resulta evidente. Sus 34 años de edad y el elevado salario que pediría podrían ser una complicación para su llegada. ¿Sería una buena opción para Chivas en 2025?

Encuesta ¿Héctor Herrera sería un buen refuerzo para Chivas? ¿Héctor Herrera sería un buen refuerzo para Chivas? Sí, puede ser útil, tiene jerarquía y experiencia No, ya está grande y tendría un salario muy alto

Otra dura derrota de Chivas Femenil vs. América: ¿Sigue Joaquín Moreno?

Por el partido de Ida de los cuartos de final, Chivas Femenil sufrió una dolorosa derrota por 4-1 ante América, rival que confirma estar varios pasos por delante en términos de competitividad. En conferencia de prensa, Joaquín Moreno se refirió a su continuidad en el Rebaño y aseguró que lucharán al máximo para intentar la remontada. Las rojiblancas deben de ganar por cuatro goles para seguir en el certamen, en un duelo de vuelta que se llevará a cabo el próximo lunes a las 17:00hs del Centro de México.