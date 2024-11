Las Chivas cerraron la fase regular del Apertura 2024 con una decepcionante derrota como local, por 0-1 ante Atlético San Luis. El Rebaño volvió a fallarle a su afición y se quedó sin chances de obtener un boleto directo en la Liguilla. Ahora tocará esperar por el Play-In, pero el nivel que mostró el equipo no invita a la ilusión.

El Estadio Akron explotó de bronca contra los jugadores, pidiéndole más actitud, pues el Rebaño necesitaba ganar y casi no generó ocasiones claras de gol. La irregularidad ha sido una constante en este semestre y Arturo Ortega no está encontrando las respuestas necesarias para mejorar al equipo.

La palabra de Arturo Ortega tras la derrota

Arturo Ortega fue muy cuestionado tras la derrota frente a San Luis (Imago7)

En redes sociales hubo numerosas críticas para la gestión de Arturo Ortega, quien tuvo un buen comienzo pero luego no pudo potenciar a su equipo. En conferencia de prensa, además, el entrenador tuvo una llamativa reflexión de cara a futuro: “La verdad no me preocupa. Al final es trabajo, es la personalidad de los jugadores que entren, sean jóvenes o experimentados, la personalidad de saber concretar de saber definir de saber principalmente ver al equipo que te está ofreciendo, ver el juego que necesita. Es simplemente charlar, platicar, reunirnos, pero al final tenemos que ser el equipo de personalidad en la última zona”.

Chicharito volvió con dos goles anulados

Chicharito regresó tras una larga recuperación (Imago7)

En la segunda mitad del encuentro, Chicharito Hernández saltó al campo de juego en reemplazo de Armando González. Al experimentado delantero le anularon dos goles, uno de ellos en la primera pelota que tocaba, aunque al menos se llevó una cálida ovación por parte del Estadio Akron, luego de mucho tiempo sin jugar.

El enojo de Fernando Beltrán con Yael Padilla

El mediocampista rojiblanco, Fernando Beltrán, es uno de los jugadores que más debate genera entre los aficionados. El Nene tiene muchos detractores y al mismo tiempo, fans que lo respaldan. Lo cierto es que la frustración por no encontrar la victoria llevó a Beltrán protagonizar un reclamo a Yael Padilla, por un balón que el juvenil no le entregó en los metros finales. Una situación normal de partido, pero que refleja la desesperación rojiblanca.

La bronca del Pocho Guzmán tras la derrota

¿El Pocho se fue molesto con sus compañeros? (Imago7)

Otro aspecto que no cayó bien a la afición fue la actitud de varios jugadores, charlando entre risas con los rivales y algunos de ellos saludando a la grada con normalidad. Casi como si no les molestara perder. A quien sí se lo notó molesto fue a Víctor Guzmán, uno de los que ingresó en el complemento sin poder cambiar la ecuación. El Pocho se alejó de sus compañeros y se fue sólo camino a vestidores, aunque luego esperó al resto y hasta pareció recriminarle algo a Isaac Brizuela.