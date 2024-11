El Guadalajara continúa con la búsqueda de su nuevo entrenador para que comande el proyecto desde el Clausura 2025, por lo que han sonado varios nombres de estrategas nacionales e internacionales; sin embargo, un viejo conocido que era un goleador y que jugó en las Súper Chivas y que ahora quiere volver a casa.

Desde la salida de Fernando Hierro y posteriormente la de Fernando Gago, el proyecto que tenía el Rebaño comenzó a tambalearse, por lo que Amaury Vergara está analizando varios escenarios para definir lo mejor para la institución de cara al 2025, en donde una de las decisiones más trascendentales será la de elegir al nuevo director técnico.

Es por eso que el exjugador y goleador mexicano, Daniel Guzmán, levantó la mano y se dijo preparado para tomar las riendas del chiverío, no solo por su capacidad, sino porque conoce a la institución, por lo que aceptaría el reto sin pensarlo.

“Aceptaría ya. Yo ya tuve la fortuna de ser técnico de Chivas en 2002, fue mi equipo de dirigir en Primera División. El mundo de la Chivas yo lo sé, lo tomaría ya”, declaró el estratega en palabras para Récord.

Molesto por menosprecio de Fernando Gago a Chivas

“Me da tristeza que menosprecian al equipo más popular y más querido del mundo. No valoró y no respetó la historia de las Chivas”, declaró el estratega que ya fue campeón de Liga MX en el 2008 con Santos tras librar la problemática porcentual.

IMAGO

¿Por qué salió Daniel Guzmán de la dirección técnica de Chivas?

El Travieso era el entrenador que dirigía al Rebaño durante el Apertura 2002, semestre en el que se concretó la compra del Club Deportivo Guadalajara a Jorge Vergara, quien desde que llegó no simpatizó con el exdelantero rojiblanco, destituyéndolo al término de dicho torneo, dándole la oportunidad a Eduardo de la Torre.