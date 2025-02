Después de dos victorias consecutivas, una por la Liga MX y otra por la Concachampions, las Chivas de Guadalajara tienen este sábado otro compromiso muy importante. El Rebaño visitará a un rival muy complicado como lo es Toluca y en el Estadio Nemesio Diez, por la Jornada 7 del Clausura 2025.

Los recientes triunfos calmaron las aguas y le dieron algo más de tranquilidad al ciclo de Óscar García, pero aún así Chivas necesita mejorar su funcionamiento para escalar en la tabla y llegar de la mejor manera a los clásicos de marzo frente al América. Mientras tanto, el Femenil continúa en buen momento.

Problemas con el césped del Estadio Akron

El gran problema que tendrá Chivas con el Akron (Imago7)

Hace ya un largo tiempo que al campo de juego del Estadio Akron no se lo ve en buenas condiciones. El reportero Érick López contó en la transmisión del juego que hay un hongo que atacó al césped, pero además el problema apunta a empeorar pues en marzo habrá acumulación de partidos y además, un evento de Omnilife y el concierto de la artista colombiana Shakira.

Agónica victoria del Femenil

Chivas Femenil sigue a paso firme desde la llegada de Antonio Contreras (Imago7)

Por la Jornada 9 de la Liga MX Femenil, Chivas logró una agónica victoria por 1-0 sobre Toluca, gracias a un gol de Damaris Godinez tras un centro de Caro Jaramillo. De esta manera las rojiblancas se posicionan momentáneamente en el cuarto lugar tras ganar cuatro de sus últimos cinco encuentros y sólo suman una derrota a lo largo del certamen.

Héctor Herrera reconoció pláticas con Chivas

Herrera reconoció contactos para llegar a Chivas y ahora será rival con Toluca (Getty Images)

Antes del encuentro que protagonizarán Toluca y Chivas, el mediocampista de los Diablos Rojos, Héctor Herrera, dejó un dardo para el Rebaño, al asegurar que intentaron ficharlo. “La realidad es que no les alcanzó hermano”, contó en el podcast Offside que conduce Miguel Ponce. “Sí hermano, sí estuve hablando con ellos, en Houston específicamente, pero no, nunca llegamos a un acuerdo, ni tomó seriedad el asunto, esa fue la realidad, por lo menos lo que yo sé”, dijo el experimentado mediocampista.

Alexis Vega habló de su paso por Chivas

Otro jugador de los Diablos, Alexis Vega, también habló sobre toda su etapa en Chivas, tanto de los buenos como de los malos momentos. Entre otras cosas detalló cómo se dio su salida del Rebaño: “Me quedaban seis meses de contrato y no sabían si querían renovarme o querían que yo saliera. Hablé con Fernando Hierro, le dije que me quería quedar en el club. Cuando estaba en mi mejor momento, exigí un contrato bueno porque sé que lo merecía, ahora que no estaba viviendo el mejor, estaba dispuesto a bajarme una parte del sueldo, considerable para ambas partes. Ahí obtuve un ‘no, queremos que salgas y que venga otro jugador a cambio tuyo’”, explicó el atacante.