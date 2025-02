Como se sabe José Juan Macías se fue por la puerta de atrás de Chivas y a sus 25 años quedó libre de Santos Laguna. A 48 horas de lo sucedido en la Comarca Lagunera revelan que el exjugador del Guadalajara habría rechazado las recomendaciones que le hizo el staff médico de los Guerreros para que se recuperara lo más pronto posible.

En un breve comunicado el conjunto santista dio a conocer que dejaba de tener en cuenta al exjugador del Rebaño Sagrado. “Club Santos Laguna informa la conclusión anticipada del contrato con el jugador José Juan Macías. El delantero vistió la playera verdiblanca del Torneo Apertura 2024 al presente Clausura 2025. El Club agradece a José Juan su trabajo y le desea éxito en su futuro profesional”, señalaron en su página oficial.

La rescisión del contrato de José Juan Macías se da en medio de una nueva recuperación de una lesión muscular, por lo que se comenzó a especular con su posible retiro. Sin embargo, la novela del exatacante de Chivas no termina aquí debido a que revelaron que el futbolista no quiso seguir los consejos del staff médico de los Guerreros.

José Juan Macías no siguió recomendaciones de los médicos de Santos.

“De acuerdo con información de RÉCORD+, fuentes cercanas al equipo lagunero, el futbolista rechazó la ayuda del equipo para sus recuperaciones. El futbolista de 25 años no aceptaba recomendaciones, ni realizaba terapias sugeridas del club”, señalaron desde Diario Récord.

Y agregaron: “Esta actitud del futbolista, habría sido un catalizador para que el equipo optara por rescindir su contrato y dejarlo como agente libre por primera vez en sus seis años de carrera profesional”.

¿José Juan Macías se retira?

A lo largo de los últimos años las lesiones ligamentarias y desgarros lo han dejado fuera de los campos de juego. La gran pregunta se hace todo el mundo es si el ex-Chivas cuelga o no los botines. De momento no está claro su futuro, pero aún tiene tiempo de llegar a un nuevo club en aquellas ligas que tengan abierto el mercado de pases como es el caso de la Major Leagues Soccer. Cabe destacar que Jesús Hernández dio a conocer que el exjugador del Guadalajara no se estaría retirando.