Ayer por la noche Chicharito Hernández volvió a anotar con Chivas luego de haber ganado por 3-0 a Cibao en la vuelta de la Concachampions 2025. Tras romper su sequía goleadora con el Guadalajara el atacante dejó un mensaje en sus redes sociales con el que confirma su amor por el Rebaño Sagrado. ¿Quedó atrás su ultimátum a Amaury Vergara?

A lo largo de las últimas semanas se habló mucho de la relación entre el máximo goleador de la Selección Mexicana y el plantel rojiblanco. César Huerta afirmó que no estaba a gusto con la llegada de Alan Pulido, Jesús Bernal dio a conocer que estaba molesto tras la victoria frente a Xolos, mientras que Francotirador de Diario Récord afirmó que hubo amenaza al dueño del equipo.

“Si no me quieren, mejor me voy“, reportó el polémico columnista de Diario Récord el pasado martes. Sin embargo, el gol contra Cibao, la actitud de sus compañeros y su abrazo con Armando González y Alan Pulido echan por tierra todo este tipo de amenazas que habría realizado.

Chicharito Hernández marcó frente a Cibao.

En sus redes sociales Javier Hernández realizó una emotiva publicación en la que afirma que está que su corazón pertenece al Guadalajara. “Mi amor por este club es eterno”, escribió en Instagram junto a un video de su anotación contra Cibao tras la asistencia de Yael Padilla.

¿Qué sigue para Chivas en el Clausura 2025?

Chivas volverá a tener acción en la Liga MX el próximo sábado cuando enfrente a Toluca por la jornada siete del Clausura 2025. El juego se llevará adelante en el Estadio Nemesio Diez desde las 21:10 del Centro de México.