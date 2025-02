Chivas acaba de lograr su segunda victoria en el Clausura 2025 de la Liga MX luego de haber superado por 2-1 a Tijuana. Por otro lado, Chicharito Hernández no vio minuto de acción frente a Xolos y destapan que está molesto por la decisión del cuerpo técnico del Rebaño Sagrado en el Estadio Akron.

El Guadalajara necesitaba quedarse con una victoria luego de lo sucedido en la Concachampions 2025. Alan Pulido tuvo un regreso soñado debido a que marcó en su regreso a Zapopan, mientras que Roberto Alvarado anotó el segundo luego de la gran asistencia de Mateo Chávez.

Por otro lado, en el día de hoy se dio a conocer que Chicharito estaba molesto por no haber visto minutos frente a Tijuana. El cuerpo técnico de Chivas decidió dejar en la banca a Armando González y a Javier Hernández cuando decidieron sacar a Puligol del partido.

Dura crítica contra Chicharito Hernández.

Jesús Bernal dio a conocer que el atacante terminó enojado por no haber visto acción en la noche de ayer. “Es evidente si de alguien se pensaba que iba a ser titular desde hace un año que llegó fue precisamente de Javier Chicharito Hernández, quien en el día de ayer terminó por quedarse en la banca. No pudo ingresar al partido y es una situación pues no dejó contento a Chicharito”, relató el periodista de ESPN en su canal de YouTube.

¿Qué sigue para Chivas en el Clausura 2025?

Chivas volverá a ver acción el próximo miércoles cuando enfrente a Cibao en la vuelta de la Concachampions 2025. Por otro lado, en el Clausura 2025 volverá a tener acción el próximo sábado cuando choque contra Toluca por la jornada siete en el Estadio Nemesio Diez.