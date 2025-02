Chivas es uno de los clubes más importantes no solamente de México, sino de todo el continente, por lo que la exigencia es máxima para cada futbolista que porte la playera rojiblanca; sin embargo, hay ocasiones en que el amor por la institución no es suficiente para poder trascender con la escuadra tapatía

Eso fue lo que le sucedió al portero Miguel Jiménez, quien ya tiene varios meses trabajando en el Puebla; sin embargo, admitió que fue complicado el salir de un club como el Guadalajara, sobre todo por las formas en que se suscitaron las cosas, en donde fue borrado por completo por el cuerpo técnico de Fernando Gago.

“Sí fue difícil por las formas en cómo se dieron las cosas. La verdad que uno como futbolista está preparado para esto, sabemos que no tenemos nuestro lugar asegurado y que cada seis meses podemos estar en otro lugar.

“No fue fácil. Te mentiría si te dijera que fue fácil asimilarlo, no fue así. Tengo a mi esposa, mi familia, mi niño, que me dieron esa fortaleza mental para seguir trabajando y seguir esforzándome”, declaró el cancerbero a Fox Sports.

Pese a que muchas personas recuerdan sus equivocaciones bajo los tres postes, la realidad es que el Wacho es un portero histórico dentro de la institución tapatía, ya que tiene en su palmarés un título de Liga MX, una Copa MX y la Concachampions 2018.

¿Por qué salió el Wacho Jiménez de Chivas?

Ante los constantes errores, que inclusive costaron la Final del Clausura 2023 contra Tigres, la directiva encabezada por Fernando Hierro decidió no ofrecerle oferta de renovación al cancerbero, por lo que quedó relegado a la suplencia detrás de Raúl Rangel y Óscar Whalley. En cuanto terminó su contrato, se fue libre y firmó con el Puebla.