En las últimas horas se generó mucho revuelo en el mundo Chivas por lo que viene sucediendo con Javier Hernández. Chicharito no dio la talla desde su vuelta al conjunto tapatío a inicios del año pasado. Ahora, en los últimos partidos, el delantero no sumó minutos de importancia y está quedando relegado.

Por si fuera poco, el refuerzo incorporado por el Rebaño Sagrado en ataque en el último mercado de fichajes, Alan Pulido, fue titular por primera vez y marcó un tanto ante Tijuana. Es por eso que, sumado a su mal momento, Javier Hernández le habría lanzado un ultimátum a la dirigencia de Chivas: “Si no me quieren, mejor me voy“.

Así lo informó Récord a través de la columna de El Francotirador. Chicharito habría puesto blanco sobre negro y sus palabras hacia Amaury Vergara (o hacia alguno de sus emisarios) son contundentes. Además, en el mismo texto, se aseguró que al ex Manchester United no le cayó bien el regreso de Pulido.

Ultimátum de Chicharito y opinión de Óscar García sobre el delantero

Antes de ello había trascendido que los agentes de representación de Hernández Balcázar estarían buscando darle salida con destino a la Major League Soccer. César Huerta reveló que desde el entorno del atacante no están conformes con su suplencia, debido a que eso hace caer el valor de su imagen.

Quien se refirió a los rumores que envuelven a Chicharito fue el director técnico de Chivas. “Sabemos la historia de Javier. Todos los jugadores quieren jugar, pero solo 11 pueden iniciar. Para mí una plantilla es mucho más que un grupo que inicia. Nunca planteo un partido para el once inicial”, afirmó Óscar García Junyent.

“Desde el primer día no puedo quejarme de nada de Javier“, agregó el español. “Es un jugador muy inteligente, sabe comportarse, sabe lo que es un grupo, sabe la importancia de él en el grupo y al día de hoy estoy encantado de tenerlo”, cerró en conferencia de prensa.