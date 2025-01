Queda claro que el 2024 para Chivas no fue para nada bueno luego de no haber competido en ningún tipo de torneo. Este año también fue particular por el retiro del Jesús Sánchez, quien en sus redes sociales tuvo una sentida despedida al Guadalajara.

Son pocos los puntos que se pueden destacar del Rebaño Sagrado en los últimos 12 meses debido que no solo no se ganó un título, sino que no se compitió. Llegó Chicharito Hernández y no estuvo a la altura de la circunstancia debido a que no sólo no marcó la diferencia, sino que estuvo lesionado en todo el torneo.

La forma en la que salió Fernando Gago fue un ingrato momento que la afición de Chivas no se merecía por el simple hecho de no ir de frente y confirmar que al menos hubo un llamado. A su vez, el futbol le dio un ingrato momento al Chapo Sánchez quien no pudo ver un puñado de minutos porque las necesidades de un equipo que estaba necesitado de sumar para evitar el Play-in y se retiró con una entrada de calor.

Jesús Sánchez y su emotivo mensaje en redes sociales. (Foto: IMAGO7)

A pesar de esta vivencia el exjugador del Guadalajara dejó un sentido mensaje en sus redes sociales en el que afirma que vivió emociones que nunca pensó que iba a tener. “2024 fuiste una montaña rusa de emociones, experimenté sentimientos que jamás imaginé sentir, fui feliz muchos día de este año y otros no tanto, pero cada día aprendí y fui perseverante”, escribió Jesús Sánchez en sus redes sociales.

Y agregó: “Me despedí del campo de juego pero a la vez me sentí muy amado. Gracias a todos los que han estado en este año y en esta aventura, prometo darlo todo y más este 2025. Los Amo”. De momento, no se sabe cuál va a ser su futuro, pero afirman muchos que el Chapo seguirá vinculado al club.