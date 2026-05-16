Chivas mandó un mensaje contundente previo al choque contra Cruz Azul con un video que rápidamente generó reacciones.

Chivas ya vive el partido más importante del semestre y así lo dejó claro con el video que compartió en redes sociales previo a la Vuelta de las Semifinales del Torneo Clausura 2026 ante Cruz Azul.

Con la serie empatada 2-2, el Rebaño Sagrado apeló a la historia y a la emoción de su afición para calentar el ambiente rumbo al compromiso en el Estadio Jalisco.

El material publicado estuvo enfocado en el Estadio Jalisco, recinto que durante muchos años fue la casa del Club Deportivo Guadalajara antes de la mudanza al Estadio Akron.

En las imágenes aparecieron momentos históricos, la pasión de la afición rojiblanca y tomas del inmueble que despertaron la nostalgia entre los seguidores del Rebaño Sagrado.

El video también mostró el ambiente que suele vivirse en el Jalisco cuando Chivas disputa partidos importantes. Los cánticos, las tribunas llenas y el apoyo de la gente fueron protagonistas en una publicación que rápidamente se llenó de comentarios de aficionados ilusionados con avanzar a la Gran Final del futbol mexicano.

Fecha, hora y dónde ver el partido entre Chivas y Cruz Azul

El cotejo de Vuelta de las Semifinales del Torneo Clausura 2026 entre Chivas y Cruz Azul se llevará a cabo este sábado 16 de mayo en la cancha del Estadio Jalisco, a las 19:07 horas, tiempo del centro de México, el cual será transmitido por Amazon Prime.