El Clausura 2026 de la Liga MX todavía se encuentra en plena fase regular, pero aún así, la directiva del Guadalajara ya planifica a futuro y piensa en posibles movimientos dentro de la plantilla. En las últimas horas, trascendió que el futbolista rojiblanco, Luis Rey, regresaría a las filas del Rebaño para el próximo torneo, pues no parece que Puebla vaya a hacer uso de su opción de compra.

Sin embargo, esto no quiere decir que el jugador de 23 años no haya tenido continuidad con la Franja. De hecho, sucede prácticamente lo contrario. Aunque el semestre pasado estuvo un tiempo relegado, Rey terminó por ganarse el sitio y en este inicio de certamen ha jugado todos los partidos como titular, en una posición algo sorprendente si recordamos que en Chivas actuaba como marcador central.

Luis Rey jugó todos los partidos de este Clausura 2026 como titular (Getty Images)

Con la Franja, Luis Rey está jugando como contención, donde hace gala de su posicionamiento defensivo para juntar líneas y cerrar espacios. El futbolista de 1,88m es muy fuerte en el juego físico y las disputas aéreas, pero además le aporta mucha recuperación al conjunto poblano.

Con el balón en los pies, Rey aún no asume un rol tan protagónico; de hecho, tiene margen de mejora cuando intenta cambios de orientación y puede llegar a sufrir si recibe bajo presión. En caso de que sea contemplado por Gabriel Milito cuando regrese a Chivas, todo indica que podría ser más útil como defensa, aunque no se descarta como recurso en la contención.

Luis Rey jugó su mejor partido ante Cruz Azul

De hecho, la mejor actuación de Luis Rey en este Clausura 2026 fue contra Cruz Azul, cuando actuó como defensor y se cansó de realizar despejes por alto y por bajo, siendo un pilar en la defensa del área. Aquel día, pese a la derrota por la mínima de su equipo, completó la increíble suma de 20 despejes, una cantidad poco habitual en cualquier liga del mundo.