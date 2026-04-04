Si hay un responsable del gran momento que pasan las Chivas de Guadalajara en la Liga MX, ese es Gabriel Milito. Más allá del rendimiento de varios jugadores y del proyecto que llevó a cabo la directiva rojiblanca, el entrenador argentino supo devolverle la mentalidad ganadora al equipo y también transmitirlo a una afición sedienta de alegrías y ganas de ver al Rebaño como protagonista.

El Guadalajara marcha actualmente como líder del Clausura 2026 con 30 unidades y una campaña que apunta a ser récord en distintos rubros, por lo que sin dudas Milito tiene gran parte del mérito. Esto se ha visto reflejado en las distinciones de la Liga MX, ya que cada jornada se eligen a los mejores jugadores, equipos, goles y también entrenadores.

Disputadas 12 jornadas del certamen, Gabriel Milito se ha llevado la mitad de las distinciones llevadas a cabo por la Liga MX: el estratega argentino fue elegido en seis ocasiones como el mejor entrenador de la fecha, incluso obteniendo dicho galardón durante cinco jornadas consecutivas.

Tras ese comienzo perfecto del Rebaño, hubo un leve bajón rojiblanco que fue aprovechado por Nicolás Larcamón (en dos ocasiones), Antonio Mohamed y Sergio Bueno, hasta que Milito volvió a quedarse con el premio para la Jornada 11 tras golear por 3-0 a Santos Laguna. Finalmente, la última distinción fue para Efraín Juárez, entrenador de Pumas, el próximo rival del Guadalajara.

Milito, el mejor DT de marzo

Así como Armando González fue elegido el mejor jugador del mes de marzo, Gabriel Milito también se quedó con ese reconocimiento, lo cual grafica a la perfección el dominio del argentino en este tipo de distinciones. Anteriormente, Larcamón había ganado el premio en febrero y Milito en enero.