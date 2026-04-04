Chivas enfrentará este domingo a Pumas en el Estadio Akron en el duelo correspondiente a la Jornada 13, un partido en el que el Guadalajara parte como amplio favorito para sumar tres puntos más. Además, el hecho de que los jugadores convocados a la Selección Mexicana hayan tenido un día extra de descanso al aplazar el partido un dpia refuerza las posibilidades del Rebaño Sagrado de alcanzar su histórica victoria número 11 en torneos cortos.

Fernando González ve a Chivas como candidato al título.

En ese sentido, Gabriel Milito y el plantel no solo piensan en Pumas, sino en el cierre completo del torneo, al cual le restan cinco jornadas. En el análisis del calendario, Tigres aparecía como el rival más complicado, especialmente porque el duelo de la Jornada 14 será en el Volcán. Sin embargo, su reciente resultado ante Tijuana ha cambiado la percepción sobre su nivel actual.

La derrota ante Xolos, un equipo que ni siquiera está en puestos de Liguilla, significó el sexto descalabro de Tigres en los últimos 11 partidos, evidenciando una crisis deportiva preocupante. En contraste, Chivas ha sido uno de los equipos más sólidos del Clausura 2026, consolidándose como un serio candidato al título por su regularidad y funcionamiento en la cancha.

Por lo tanto, si el Guadalajara ya tenía argumentos para pensar en un resultado positivo en su visita al Volcán, el momento actual de Tigres refuerza esa expectativa. La irregularidad de los felinos, sumada a sus recientes tropiezos, abre la puerta para que Chivas tenga altas probabilidades de salir con el triunfo en uno de los partidos más exigentes del cierre de fase regular.

Tigres tiene partido a media semana y llegará con desgaste ante Chivas

Además del mal resultado ante Tijuana, Tigres tendrá actividad a media semana en los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup, donde enfrentará al Seattle Sounders. Este compromiso internacional provocará un desgaste físico importante en el plantel, situación que podría ser determinante para el duelo ante Chivas, que llegará en mejores condiciones tras su partido contra Pumas.