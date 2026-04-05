Este domingo 5 de abril, las Chivas de Guadalajara reciben a Pumas por la Jornada 13 del Clausura 2026. El Rebaño Sagrado quiere seguir haciéndose fuerte en el Estadio Akron, además de que un triunfo le permitiría marcar su récord de victorias en torneos cortos. Con el boleto asegurado para la próxima Liguilla, los dirigidos por Gabriel Milito quieren medirse ante un rival que apenas perdió un sólo encuentro en todo el certamen.
En lo que respecta a las alineaciones, Chivas recupera a sus jugadores seleccionados y únicamente cuenta con la baja de Omar Govea, quien se lesionó en el último amistoso frente al Atlas, aunque de igual manera había llegado a la quinta amarilla. En su lugar podría aparecer Brian Gutiérrez o bien el regreso de Luis Romo.
Alineación de Chivas vs. Pumas
- Raúl Rangel
- José Castillo
- Bryan González
- Diego Campillo
- Luis Romo
- Efraín Álvarez
- Daniel Aguirre
- Fernando González
- Richard Ledezma
- Roberto Alvarado
- Armando González
- DT: Gabriel Milito
Alineación de Pumas vs. Chivas
- Keylor Navas
- Rubén Duarte
- Nathanael Da Silva
- Álvaro Angulo
- Rodrigo López
- Uriel Antuna
- Alan Medina
- Jordan Carrillo
- Pedro Vite
- Olavio Vieira
- Robert Morales
- DT: Efraín Juárez