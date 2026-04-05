Este domingo 5 de abril, las Chivas de Guadalajara reciben a Pumas por la Jornada 13 del Clausura 2026. El Rebaño Sagrado quiere seguir haciéndose fuerte en el Estadio Akron, además de que un triunfo le permitiría marcar su récord de victorias en torneos cortos. Con el boleto asegurado para la próxima Liguilla, los dirigidos por Gabriel Milito quieren medirse ante un rival que apenas perdió un sólo encuentro en todo el certamen.

En lo que respecta a las alineaciones, Chivas recupera a sus jugadores seleccionados y únicamente cuenta con la baja de Omar Govea, quien se lesionó en el último amistoso frente al Atlas, aunque de igual manera había llegado a la quinta amarilla. En su lugar podría aparecer Brian Gutiérrez o bien el regreso de Luis Romo.

Alineación de Chivas vs. Pumas

Raúl Rangel

José Castillo

Bryan González

Diego Campillo

Luis Romo

Efraín Álvarez

Daniel Aguirre

Fernando González

Richard Ledezma

Roberto Alvarado

Armando González

DT: Gabriel Milito

Alineación de Pumas vs. Chivas