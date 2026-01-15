Costa Rica se ha convertido en una nueva casa para varios jugadores que formaron de Chivas y buscan volver a brillar. Uno de ellos es Érick Torres que apareció sobre el final del partido para darle el empate a Liberia ante el campeón del Apertura 2025, Alajuelense.

La historia del Cubo por el Guadalajara es recordada por haberse formado en Verde Valle como muchos otros, pero sin terminar de consolidarse. Años más tarde llegó a Costa Rica tras comprar su pase y recibió una sanción por doping positivo.

Desde abril del año pasado Érick Torres volvió a tener acción como jugador profesional en Costa Rica. En la actualidad lo tiene como elemento de Liberia, equipo de mitad de tabla de la liga costarricense.

Érick Torres anotó en el final para empatar ante Alajuelense. (Foto: IMAGO7)

Esta noche el Cubo enfrentó al Alajuelense de Ronaldo Cisneros que llegó al Clausura 2026 a defender el título obtenido en el Apertura 2025. El exjugador de Chivas apareció sobre el final con un gol agónico de cabeza para igualar el partido ante el último campeón.

Ronaldo Cisneros anotó golazo para Alajuelense

El primer gol del partido lo anotó Ronaldo Cisneros luego de haber recibido el balón en el área. El exjugador de Chivas decidió regatear al guardameta y remató con el arco vacío para el 1-0 parcial ante Liberia.