La contundente derrota de Chivas por 4-1 ante Tigres en la Jornada 14 del Torneo Clausura 2026 generó una ola de reacciones. Una de las más llamativas fue la del periodista David Faitelson, quien fiel a su estilo directo no dudó en emitir un mensaje.

“Tigres bajó a Chivas de ‘las nubes’”, escribió el comunicador en su cuenta de X, sintetizando en pocas palabras lo que para muchos fue un golpe de realidad para el conjunto de Gabriel Milito.

El resultado significó mucho más que una simple derrota para el Rebaño Sagrado, ya que llegaba al compromiso como uno de los equipos más sólidos del campeonato.

Sin embargo, el cuadro regiomontano aprovechó cada error y mostró contundencia frente al arco, evidenciando fragilidades que no se habían notado en jornadas anteriores.

Cabe mencionar que, como era de esperarse, las palabras de David Faitelson generaron opiniones divididas entre la afición. Mientras algunos consideran que su análisis fue acertado, otros lo ven como una crítica excesiva.

¿Qué viene para Chivas luego de la derrota ante Tigres?

A la Fase Regular le restan tres fechas. En el caso del Club Deportivo Guadalajara, se medirá en la Jornada 15 con el Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, mientras que en la Jornada 16 se enfrentará Necaxa en el Estadio Victoria, el miércoles 22 del presente mes, y cierra la Fase Regular en el Estadio Akron contra los Xolos de Tijuana, como parte de la Fecha 17, el sábado 25 de abril.