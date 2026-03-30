Chivas Femenil se quedó a sólo unos segundos de alcanzar las 30 unidades en el Clausura 2026. El Rebaño Sagrado visitó a Xolos de Tijuana y lo ganaba con un gol de la joven Mía Urbano, pero al 90 + 9′ cayó el empate por 1-1 del cuadro local. Ahora las dirigidas por Antonio Contreras acumulan tres empates consecutivos y marchan en el 6º lugar de la tabla de posiciones, aunque todavía con un juego pendiente.

Las rojiblancas alinearon un once muy característico de sus últimas semanas, con la novedad de la titularidad de Mía Urbano, quien debutó como profesional con apenas 16 años. Lo cierto es que a los 10′, el Rebaño advirtió con un remate de media distancia de Jasmine Casarez. Más tarde fue Denise Castro la que estuvo cerca con un zurdazo cruzado que pasó muy cerca del poste.

Carolina Jaramillo, cerebro de las rojiblancas, también estuvo cerca con un tiro libre muy lejano que complicó a la portera local. Las Xolas, por su parte, tuvieron un mano a mano claro en los pies de Daniela Carrandi, con otro intento que pasó muy cerca. En el complemento Blanca Félix también tuvo una buena intervención, pero las emociones llegarían sobre el final.

Chivas Femenil siguió siendo protagonista y encontró la ventaja a los 76 minutos, tras un centro desde la derecha de Jasmine Casarez para que la joven Mia Urbano conecte de cabeza y ponga el 1-0. Sin embargo, cuando el partido se iba, a los 90 + 9′ del tiempo agregado, un tiro libre encontró el cabezazo de Jazmin Enrique para que Tijuana lo empate 1-1.

Gol de Mia Urbano para Chivas Femenil

Gol de Tijuana en tiempo agregado