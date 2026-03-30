La actividad de la Jornada 15 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil arranca la siguiente semana y uno de los duelos más interesantes será el de Chivas Femenil ante Mazatlán FC Femenil.

El conjunto del Club Deportivo Guadalajara Femenil llega a este compromiso con la intención de mantenerse en la parte alta de la tabla general y afianzar su lugar en la Liguilla.

Cabe mencionar que una de las jugadoras a seguir será Adriana Iturbide, quien ha sido pieza clave en el ataque del Rebaño Sagrado y se mantiene en la pelea por el título de goleo.

Señalar que las pupilas de Antonio Contreras vienen de empatar 1-1 con las Xolas de Tijuana en la Fecha14 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, mientras que el cuadro sinaloense perdió 2-3 contra Toluca Femenil.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas Femenil contra Mazatlán Femenil por el Clausura 2026?

El partido entre el Club Deportivo Guadalajara y Mazatlán FC Femenil será el jueves 2 de abril en la cancha del Estadio Akron, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién transmitirá el partido entre Chivas Femenil y Mazatlán Femeni?

Destacar que el compromiso entre Chivas Femenil y Mazatlán Femenil será transmitido por Fox One, Amazon Prime y Tubi.