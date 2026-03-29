El empate entre Chivas Femenil y Xolas de Tijuana dejó sensaciones encontradas en el duelo correspondiente a la Fecha 14 del Torneo Clausura 2026, luego de un intenso 1-1 que se definió en los últimos minutos.

El conjunto rojiblanco parecía encaminarse a una victoria importante en calidad de visitante, pero fueron sorrpendidas por el cuadro de Fernando Samayoa.

No obstante, más allá del resultado, una de las futbolistas que volvió a robarse los reflectores es Adriana Iturbide, quien continúa siendo pieza clave en el ataque del Rebaño Sagrado Femenil.

La delantera de 33 años de edad mantiene un ritmo constante en la campaña y su aporte goleador ha sido determinante para que Chivas Femenil se mantenga competitivo en la tabla de clasificación.

Cabe mencionar que en el compromiso ante Xolas de Tijuana, Adriana Iturbide se fue en blanco, pues la autora del único tanto por parte del Club Deportivo Guadalajara fue Mia Urbano.

¿Cómo va Adriana Iturbide en la tabla de goleo?

Después de 14 fechas disputadas en el Torneo Clausura 2026, Adrian Iturbide, jugadora de nuestras Chivas Femenil, se ubica en la posición 16 de la tabla de goleo con cinco tantos, los cuales se los hizo a Santos Laguna, Querétaro, Necaxa, Altas y América.