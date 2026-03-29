La tarde del domingo no fue la mejor para Tapatío debido a que perdió ante Mineros por la jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX. Sin embargo, Vladimir Moragrega volvió a dar de qué hablar debido a que anotó y no pierde pisa en el campeonato de goleo en la división plata del futbol nacional.

No hay dudas de que el Guadalajara se destaca partido a partido por llevar adelante un gran trabajo con diferentes jugadores para formarlos en los diferentes puestos. En el ataque se han dado los más recientes éxitos debido a que Armando González no para de marcar goles en la primera división.

Esta tarde Tapatío volvió a tener acción en la Liga de Expansión MX en la derrota ante Mineros por la jornada 12. A pesar de caer de visitante, los Cabritos deben inflar el pecho porque Vladimir Moragrega volvió a anotar.

¿Cómo marcha Vladimir Moragrega en la tabla de goleo de la Liga de Expansión MX?

Actualmente Vladimir Moragrega se ubica en la primera posición con siete anotaciones al igual que Luis Puente de Atlante. Por otro lado, Sergio Aguayo y Daniel Villaseca son los siguientes goleadores de los Cabritos son 16° y 17° respectivamente con tres goles cada uno.

¿Cómo marcha Tapatío en la tabla de posiciones?

Tras la derrota contra Mineros, Tapatío se ubica en la cuarta posición 17 puntos a tres de Atlético La Paz y cinco de Tepatitlán y Atlético Morelia. Cabe destacar que el Guadalajara adeuda un partido y de ganar podría igual la línea de La Palomilla.