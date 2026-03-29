Este domingo, el Club Deportivo Guadalajara Femenildejó ir la victoria ante las Xolos de Tijuana, dentro de la Fecha 14 del Torneo Clausura 2026, pues en los minutos finales les empatarón 1-1.

Las oportunidades claras escasearon durante los primeros 45 minutos, resultado de dos equipos sólidos y disciplinados en defensa, que lograron neutralizar cualquier intento de peligro.

Para la segunda mitad, el partido comenzó a soltarse y encontrar espacios, momento que Chivas supo aprovechar para golpear primero. La joven Mia Urbano, con apenas 17 años, asumió el protagonismo y rompió el cero con una definición que marcó el rumbo del encuentro.

Sin embargo; cuando el reloj agonizaba y la victoria rojiblanca ya se saboreaba, las Xolas de Tijuana encontraron su premio a su insistencia y lograron cambiar el destino del cotejo.

No obstante, en tiempo de compensación, una acción a balón detenido terminó por definir el rumbo del partido. Jazmín Enrigue se impuso en el área y, con un cabezazo firme y bien dirigido, superó a Blanca Félix para firmar el 1-1 final.

¿En qué lugar se ubica Chivas Femenil en el Torneo Clausura 2026?

Tras empatar con 1-1 con las Xolas de Tijuana, el Club Deportivo Guadalajara Femenil se ubica en la sexta posición de la tabla general del Torneo Clausura 2026 con 28 unidades, con un balance de ocho victorias, cuatro empates y un descalabro.