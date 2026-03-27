Alicia Cervantes es la máxima leyenda en la historia de Chivas Femenil y una de las más grandes de todo el Club Deportivo Guadalajara, por lo que es una futbolista sumamente respetada dentro y fuera del vestidor rojiblanco.

Debido a su competitividad, Licha la mayor parte del tiempo luce con un semblante de seriedad; sin embargo, su personalidad sería sumamente diferente, al menos así lo afirmó la exjugadora del Rebaño, Araceli Torres.

Cheli reveló que pese a ese rostro serie, la delantera del chiverío femenil es muy bromista, aunque solamente con las personas con las que ya tiene mucha confianza por lo que no dudó en llamarla “botana” a la artillera tapatía.

“Licha es bien botana. Siento que toda la gente la ve muy seria y reservada, pero me da mucha risa. Es muy chistosa, siempre. No es que te haga una broma, sino por cómo es con las personas con las que tiene más confianza y me da risa que todos la ven y piensan: ‘Licha es bien seria'”, explicó la defensora en entrevista con Espartanas.

¿Por qué se fue Cheli Torres de Chivas Femenil?

La realidad es que la lateral era una de las mejores futbolistas de todo el Circuito Rosa, llegando hasta Selección Nacional; sin embargo, con la llegada de Antonio Contreras su participación fue cada vez más escasa, por lo que se decidió su salida de cara a este Clausura 2026.

Cheli Torres vive su primer torneo fuera de Chivas Femenil en su carrera (IMAGO 7)

Licha Cervantes vive su peor torneo como profesional

La delantera del Guadalajara es una leyenda viviente en el Rebaño Femenil y en todo el Circuito Rosa; sin embargo, actualmente vive su peor torneo en su carrera al sumar solamente 2 goles tras 12 partidos, la cifra más baja en toda su trayectoria, incluyendo su paso por Atlas y Rayadas.