Hay números que explican más que cualquier análisis, y en el caso de Chivas Femenil, uno reciente deja en evidencia una realidad que se viene construyendo desde hace tiempo. No se trata solo de resultados deportivos, sino de algo más profundo: el peso de una afición que no distingue categorías y que responde cada vez que el Guadalajara salta al campo de juego.

En el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, Guadalajara ha sido protagonista en un rubro que habla directamente del vínculo con su gente. El Rebaño aparece en las tres mejores asistencias del torneo, un dato que no solo llama la atención, sino que también marca una tendencia clara dentro del futbol mexicano.

El Clásico Nacional ante América, el cual terminó con victoria por 3-2 para Chivas, lidera la lista con 15.735 espectadores, seguido por la visita a Monterrey con 9.312 aficionados en las gradas. En tercer lugar aparece otro duelo como visitante, frente a Cruz Azul, que reunió a 8.496 personas. En todos los casos, la presencia de Chivas funciona como un imán que eleva el interés y la convocatoria.

Más allá de los contextos y las localías, el común denominador es el mismo: Guadalajara genera. Ya sea en casa o fuera de ella, el equipo rojiblanco confirma que su impacto trasciende lo deportivo y se instala también en las tribunas, donde su afición sigue marcando diferencia.

¿Cuándo vuelve a jugar Chivas Femenil por el Clausura 2026?

Tras dos empates consecutivos, frente a Monterrey y Pachuca, Chivas Femenil volverá a jugar el próximo domingo 29 de marzo, cuando visite a Xolos de Tijuana por la Jornada 14 del Clausura 2026. Las dirigidas por Antonio Contreras luchan por meterse en los primeros puestos y actualmente ocupan el 6° lugar en la tabla de posiciones.