Chivas Femenil se encuentra en la recta final del Clausura 2026, en donde le restan cinco partidos, contabilizando el duelo pendiente contra FC Juárez; sin embargo, ha surgido una situación que deberá poner en alerta máxima a todos dentro del club, principalmente a Antonio Contreras.

Desde que el español llegó al Guadalajara, la producción de jugadoras de fuerzas básicas ha ido a la baja, por lo que se ha estado complicando cada vez más el cumplir con la regla de menores, en donde hoy en día, el Rebaño es el peor equipo de todo el futbol mexicano.

El reglamento del Circuito Rosa especifica que es necesario cumplir con mil 260 minutos en toda la fase regular, en donde las tapatías en 12 compromisos solamente han sumado 360, es decir, les faltan por cumplir 900 minutos de jugadoras nacidas entre el 2005 y el 2010.

Ahora, el chiverío femenil deberá utilizar a sus juveniles de forma obligatoria en los partidos que le restan, ya que lo máximo que puede acumular por partido es 225 minutos.

Hay que recordar que en caso de que algún equipo no cumpla con dicha regla, se le restarán tres puntos en la tabla de posiciones al finalizar la fase regular, situación que perjudicaría a las tapatías que actualmente se encuentran en la posición 6 de la tabla general.

¿Cuáles son las jugadoras que han sumado a la regla de menores en Chivas Femenil?

JUGADORA MINUTOS JUGADOS Amalia López 149 Vanessa González 90 Ivonne González 88 Valeria Alvarado 22 Mía Urbano 11

¿Cuándo se jugará el Chivas Femenil vs. Xolas de Tijuana?

El siguiente duelo del Guadalajara se llevará a cabo el próximo lunes 29 de marzo en la cancha del Estadio Caliente, compromiso que está pactado a arrancar en punto de las 19:06 horas, tiempo del centro de México.