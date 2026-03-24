Chivas vive uno de los mejores momentos de los últimos años, por lo que muchos de los jugadores rojiblancos están llamando la atención en toda la Liga MX siendo considerados en la Selección Mexicana, donde el portero, Raúl Rangel, apunta a ser el titular en la próxima Copa del Mundo.

Ante el aumento del protagonismo de los elementos del Guadalajara, algunos jugadores ya son considerados para campañas publicitarias, en donde el Tala fue el encargado de modelar el que será el nuevo jersey de portero, en donde lanzó un peculiar mensaje.

“En lo personal me gusta mucho el diseño. El color, como podrás ver, como soy moreno, como buen mexicano, no me hace mucho favor el color, pero en lo personal me gusta mucho. Creo que este puede ser el uniforme con el que hagamos historia”, declaró el portero mexicano para un video anunciando la nueva indumentaria nacional.

¿Qué dijo la Hormiga González sobre el nuevo jersey?

“Está muy bonito, la verdad. Me gusta este color blanco, creo que es muy elegante y estos diseños creo que representan muy bien a nuestra cultura”, declaró el actual goleador del Guadalajara.

¿Con quiénes competiría el Tala Rangel por la titularidad de México?

Tras la lesión de Luis Ángel Malagón con el América, la realidad es que ya no habría muchos candidatos para resguardar el arco de México en la próxima Copa del Mundo, en donde todo parece indicar que Guillermo Ochoa y Carlos Acevedo serían los otros elementos a considerar por Javier Aguirre.